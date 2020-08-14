Manisa'da motosiklet hırsızlığı yapan bir zanlı tutuklandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
14.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:02
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı. Çalışma neticesinde, 8 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen Y.Ç. ve E.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA