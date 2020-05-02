Manisa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı
02.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:06
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir binanın önünde duran motosikletin çalınma anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir binanın önünde duran motosikletin çalınma anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Alınan bilgilere göre, Erdoğan Yıldırım'a ait 45 ZB 4208 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi Akbaş Sokak'ta bulunan evlerinin önünden çalındı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin motosikleti, bina önünden alarak, çalıştırmadan uzaklaşması yer alıyor.
Kaynak: AA