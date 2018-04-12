Manisa'da Motosiklet Hırsızlığı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan motosiklet, Yunusemre ilçesinde polis ekiplerince bulundu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan motosiklet, Yunusemre ilçesinde polis ekiplerince bulundu.
Şehzadeler ilçesi Tunca Mahallesi 3000 Sokak üzerinden dün gece çalındığı iddia edilen Mustafa Giran'a (35) ait 45 E 6930 plakalı motosiklet, Tevfikiye Mahallesi 3818 Sokak üzerinde polis ekiplerince bulundu.
Motosiklet, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak inceleme başlattı.