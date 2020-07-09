Manisa'da motorlu testerenin üzerine düşen kişi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, çalışır vaziyetteki motorlu testerenin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.
09.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:25
Manisa'nın Salihli ilçesinde, çalışır vaziyetteki motorlu testerenin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.
Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Barış (48), evinin bahçesinde odun kestiği sırada dengesini kaybederek motorlu testerenin üzerine düştü.
Ağır yaralanan Barış, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kaynak: AA