Manisa'da Minik Ela İçin Yardım Kampanyası

Manisa'nın Soma ilçesinde, "Rett Sendromu" adı verilen nörolojik hastalıkla mücadele eden 4,5 yaşındaki Ela Tuaç'ın tedavi masrafları için yardım kampanyası başlatıldı.

Ela'nın babası Muhsin Tuaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının hastalık nedeniyle hareket etmekte zorlandığını, bu nedenle innowalk adı verilen bir cihaza ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Çocuğunun hareket edebilmesi için bir robot yapmaya çalıştığını, ancak başaramadığını kaydeden Tuaç, tedavi masrafları için Manisa Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattıklarını vurguladı.

Tuaç, Ela'nın tedavisi için iş yerinden sürekli izin aldığını ve çalışamadığını dile getirerek, maddi yardımın yanı sıra kızının özellikle skolyoz tedavisi konunda doktorların desteğini de beklediklerini aktardı.

Anne Hamide Tuaç ise, Ela'nın dirençli nöbetleri olduğunu kaydederek, "Biz kızımızın tedavisi ve ayakta durabilmesi için bazı şeyleri kendimiz yapmaya çalıştık ama gücümüz yetmiyor." ifadesini kullandı.