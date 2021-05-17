Manisa'da minibüsün çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli yaralandı
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Manisa'da minibüsün çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli yaralandı

Manisa'da minibüsün çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde minibüsün çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde minibüsün çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli yaralandı.

4 Eylül Mahallesi Alan Çeşme Kavşağı'nda M.Ç'nin kullandığı 64 ABB 188 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen bedensel engelli Mehmet Topdemir'in akülü tekerlekli sandalyesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Topdemir, yola savruldu.

Minibüs sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Topdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaçan sürücü M.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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