Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA, Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KIRKAĞAÇ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırkağaç- Soma yolundaki Çam mevkisi yakınlarında, Mehmet B. (68) yönetimindeki 16 HAM 81 plakalı traktör ile Hasan T. (46) idaresindeki 35 AIK 456 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza yaralanan iki sürücü ile traktör sürücüsünün eşi Ayşe B. (63) yaralandı.

Yaralılar, Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet B. ile Ayşe B, müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Kırkağaç, Traktör, Manisa, Soma, Güncel, Haberler

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