Manisa'da, minibüse ve otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Manisa'da, minibüse ve otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'da, minibüse ve otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde minibüse ve yolcu otobüsüne çarpan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde minibüse ve yolcu otobüsüne çarpan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emre Özbay'ın (20) kullandığı 45 AEY 929 plakalı motosiklet, Akhisar-Manisa yolunun Tariş Kavşağı yakınlarında önce bir minibüse daha sonra da E.A. idaresindeki 34 BN 9355 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazaya karışan otobüs ise yoluna devam etti.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, buradan da Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Genç sürücünün burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan otobüs Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kazanın farkında olmadığını belirten sürücü E.A, kazada kusuru olmadığı anlaşılınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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