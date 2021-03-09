Manisa'da mezarlıklara güvenlik önlemi artıyor
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Manisa'da mezarlıklara güvenlik önlemi artıyor

09.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:50
Manisa'da mezarlıklara güvenlik önlemi artıyor

Mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla 17 ilçede bulunan mezarlıklarda himaye çit çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar ve Evrenos ile Şehzadeler ilçesine bağlı Belenyenice ve Kale Mahallelerinde çalışmalarını tamamladı.

Mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla 17 ilçede bulunan mezarlıklarda himaye çit çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar ve Evrenos ile Şehzadeler ilçesine bağlı Belenyenice ve Kale Mahallelerinde çalışmalarını tamamladı.

Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla da beton direkli himaye çit çalışması başlattı. İlk etapta 30 mezarlık için planlanan himaye çit çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmaların büyük bir bölümü tamamlanırken, diğer mezarlıklar için de ilerleyen zamanlarda himaye çit yapılması işleri devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve teknik personellerle birlikte, çalışmaları tamamlanan mahallelere ziyaretlerde bulundu.Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren, Evrenos Mahalle Muhtarı Osman Hayri Şensoy, Şehzadeler İlçesine bağlı Belenyenice Mahalle Muhtarı Ünal Demirtepe ile bir araya gelerek mahallelerin mezarlıklarında incelemeler yapan Daire Başkanı Uğur Topkaya, son olarak Kale Mahallesi mezarlığında yapılan çalışmaları inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Mahalle muhtarları da çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti. Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren, "Büyükşehir Belediyesine müracaat ettiğimizde bu hizmet geldi. Şu an vatandaşlarımız da ben de çok memnunuz. Sağ olsun bu sıkıntımız giderildi" diye konuştu.

Mezarlıklara çekilen telle birlikte güvenlik önlemleri de artığını belirten Evrenos Mahalle Muhtarı Osman Hayri Şensoy yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Manisa'da mezarlıklara güvenlik önlemi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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