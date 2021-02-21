Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı
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Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı

21.02.2021 23:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 00:02
Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı. 

Olay, sabah saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mezarlığa girerek 4 mezarın taşını kırıp, zarar verdi. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını görünce, durumu mezarlık yetkililerine ve polise bildirdi. Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mezarlıktaki tahribatı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri, mezarlıkları iyileştirmek için özveriyle çalıştıklarını, bu tür çirkin davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı
Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı
Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı
Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı
Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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