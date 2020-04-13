Manisa'da mezarlıklar bakıma alındı İl genelinde bulunan mezarlıklarda periyodik olarak bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı'da mezarlıklarda yabani ot temizliği ile bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

İl genelinde bulunan mezarlıklarda periyodik olarak bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı'da mezarlıklarda yabani ot temizliği ile bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, vatandaşların manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını temiz ve huzurlu bir ortam haline getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde periyodik olarak mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı'da mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Daire başkanlığına bağlı ekipler, mezarlıklarda bulunan yabani otları temizliyor, ilaçlama çalışmasının yanı sıra genel bir bakım yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, belli bir program dahilinde ilçedeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılacağını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA