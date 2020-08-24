Manisa'da mezarlık bakımları aralıksız sürüyor
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Manisa'da mezarlık bakımları aralıksız sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde mahalle mezarlıklarının eksiklerinin giderilmesi noktasında çalışmalarına hız verdi.

Manisa'da mezarlık bakımları aralıksız sürüyor
24.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:02

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde mahalle mezarlıklarının eksiklerinin giderilmesi noktasında çalışmalarına hız verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile mahalle mezarlıklarının ihtiyaçlarına yönelik bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda mezarlık temizliklerinin yanı sıra ihtiyaca yönelik mahalle muhtarlarının talepleri üzerine mezarlık alanlarına musalla taşı ve çevre duvar tadilatları aralıksız olarak devam ediyor.

Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan da takdir topladığını dile getiren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirtaş, bu bağlamda çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini, bu hafta Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy ve Çamlıca mahalleleri, Kırkağaç ilçesine bağlı Kınık ve Çiftlik mahalleleri ile Gördes ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Manisa'da mezarlık bakımları aralıksız sürüyor - Manisa
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