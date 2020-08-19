Manisa'da mevsimlik işçilere maske desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da mevsimlik işçilere maske desteği

Manisa'nın Salihli İlçe Belediyesi, maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla mevsimlik işçilere, yeni tip korona virüsten korunmak amacıyla maske ve dezenfektan dağıttı.

Manisa'da mevsimlik işçilere maske desteği
19.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:26

Manisa'nın Salihli İlçe Belediyesi, maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla mevsimlik işçilere, yeni tip korona virüsten korunmak amacıyla maske ve dezenfektan dağıttı.

Üzümün başkenti Salihli ovasında üzüm hasadı başlarken MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bağlarda üzüm hasadında çalışan mevsimlik işçileri ziyaret etti. Üzüm kesen ve sergilere üzüm seren işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hem işçileri uyardı, hem de maske ve dezenfektan dağıttı.

Salihli'nin bereketli topraklarında halka sebze ve meyve ulaştırmak için büyük emek harcayan çiftçilerin ve tarım işçilerinin yoğun mesaisinin devam ettiğini belirten Başkan Kayda, "Üzüm hasat sezonuyla birlikte ilçemize çalışmak için gelen tarım işçilerine Salihli Belediyesi olarak maske ve dezenfektan dağıtıyoruz. Salihli Belediyesi olarak ilçe genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında ilaçlama çalışmaları ve denetimler yapıyoruz. Bu güne kadar belediyemiz imkanlarıyla üretimini yaptığımız 200 binden fazla maskeyi vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza dağıttık. Bu süreçte salgından korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tarımda üretimin kesintiye uğramaması için çiftçilerimize ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik sosyal belediyecilik gereği ekiplerimiz tarla tarla gezerek hem bilgilendirme yapıyor, hem de maske ve dezenfektan dağıtıyoruz" dedi.

Maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Başkan Kayda, "Hangi işi yaparsak yapalım maskeyi mutlaka takalım, sosyal mesafeyi koruyalım, hijyene ve temizliğe çok dikkat edelim. Çünkü çocuklarımız ve geleceğimiz için bu konular çok önemli. Korona virüsten korunmak için biz dikkat ederek örnek olacağız. Bu konuda çiftçilerimizi ve işçilerimizi bağlarda ziyaret ederek aydınlatmaya geldik" diye konuştu.

Başkan Kayda, üreticilere bol ve bereketli bir üzüm sezonu diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Ekonomi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 3. Sayfa
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı Yaşam
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlar 1 Eylül'den itibaren yeniden başlayacak
Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlar 1 Eylül'den itibaren yeniden başlayacak
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor
F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifreiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifreiz yayınlanacak
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hacı Bektaş Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Süleyman Seba Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Çocuk Rusya Antalya
Şu an buradasınız: Manisa'da mevsimlik işçilere maske desteği - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 15:43:35. #1.15#
title