Manisa'da mevlide katılan 18 kişi yemekten zehirlendi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs (Covid-19) riskine rağmen mevlide katılan ve burada verilen yemekten sonra rahatsızlanan 18 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs (Covid-19) riskine rağmen mevlide katılan ve burada verilen yemekten sonra rahatsızlanan 18 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde meydana geldi. Korona virüs riskine rağmen bir evde düzenlenen mevlide katılan 18 kişi, burada yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı, karın ağrısı,ishal gibi şikayetleri nedeniyle sağlık ekiplerine haber verdiler. Rahatsızlanan kişiler sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk incelemede, vatandaşların yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi. Rahatsızlanan 18 kişi hastanede müşahede altında tutulurken, yemekte katılımcılara tavuklu pilav ve ayran ikram edildiği öğrenildi. Olayın ardından yenilen tavuk ve pilavdan alınan numuneler incelenmek üzere labarutavara gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA