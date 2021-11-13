Manisa'da metamfetamin ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Manisa'da metamfetamin ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da metamfetamin ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metamfetamin ve ruhsatsız silah bulunan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metamfetamin ve ruhsatsız silah bulunan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki kanal boyunda bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 30 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E. (24) emniyete götürüldü.

Manisa'da metamfetamin ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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