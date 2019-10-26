Manisa'da meme kanseri etkinliği

26.10.2019 10:52

Manisa'nın Soma ilçesinde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle "Sağlığınız Parmaklarınızın Ucunda" sloganıyla konferans düzenlendi.

Soma Devlet Hastanesindeki konferansın açılışında bir konuşma yapan Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, meme kanserinin Türkiye'de en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekerek, "01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilmekte ve bu ay içerisinde yapılacak değişik etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Erken tanısı diğer tüm kanserlerin erken tanısından önemlidir çünkü erken dönemde fark edilen bir meme kanseri hastanın hem yaşamını hem memesini kurtarır" dedi.

Konferansta konuşmacı olarak katılan Kadın Doğum ve Doğumhane sorumlu hemşiresi Seher Andıç, belirtiler, teşhis, genetik faktörler ve tedaviyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konferansa İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven, Soma ADSM Başhekimi Dt. H. Zafer Bingöl, Soma sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA