Manisa'da Mazot Hırsızlığı

Manisa'da park halindeki kamyon ve tırlardan mazot hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 kişiden 1'i yakalandı.





Edinilen bilgiye göre, Manisa-İzmir yolu Sabuncubeli mevkinde dinlemek amacıyla yol kenarında park halinde bulunan A.K'ye ait 34 AS 8720 plakalı tırdan 09 DL 360 plakalı otomobilin içerisinden çıkardıkları bidonlarla mazot çalan E.C.(39) ve H.D (26) isimli şahıslar jandarma ekiplerini görünce araçlarıyla kaçmaya çalıştı.



Aracın içerisinde bulunan H.D. isimli şahıs ormanlık alana kaçarak izini kaybettirirken şoför E.C. gözaltına alındı.





Tır sahibinin şikayeti üzerine hakkında işlem başlatılan E.C, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.