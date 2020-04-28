Manisa'da maskeye ulaşamayanlara büyük kolaylık
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Manisa'da maskeye ulaşamayanlara büyük kolaylık

Manisa Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği maskeleri, maske temininde zorluk yaşayan vatandaşlara ulaştırılması için Yunusemre ve Şehzadeler mahalle muhtarlarına dağıtmaya başladı.

Manisa'da maskeye ulaşamayanlara büyük kolaylık
28.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:43

Manisa Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği maskeleri, maske temininde zorluk yaşayan vatandaşlara ulaştırılması için Yunusemre ve Şehzadeler mahalle muhtarlarına dağıtmaya başladı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri dışındaki diğer 15 ilçede ise maske dağıtımının önümüzdeki hafta Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında uzmanların kullanımına dikkat çektiği tıbbi maske konusunda önemli bir adım attı. Maskeler, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ve Şehzadeler ilçesi mahalle muhtarlarına dağıtılmaya başlandı. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, 60'lı paketler halinde teslim edilen ve her bir poşette 5 adet maske bulunan toplamda 300'er adet maskeyi muhtarlara verdi.

"Öncelik maske temininde sıkıntı yaşayan vatandaşlar"

Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla muhtarlarımıza maske dağıtımına başladık. İlk etapta Yunusemre ve Şehzadeler ilçesi muhtarlarımıza yönelik dağıtımla işe başladık. Maske temininde sıkıntı yaşayan ve maskeye ulaşamayan vatandaşlara dağıtmak üzere, her muhtarımıza 60'lı paketler halinde ve her bir poşette 5 adet olmak üzere 300'er adet maske veriyoruz. E-devletten eczaneden ve diğer kanallardan maskelere ulaşamayan vatandaşlara, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak steril ortamda üretilen maskeleri muhtarlarımıza ulaştırıyoruz ki vatandaşlarımızı biraz daha rahatlatalım. İnşallah birlikte bu zor günleri atlatarak, Ramazan Bayramında çifte bayram yaşamayı diliyoruz. Manisa'nın diğer 15 ilçesine de Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü vasıtasıyla önümüzdeki hafta maske dağıtımlarına başlayacağız. İnşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulup, nice mutlu bayramları birlikte yaşayalım" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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