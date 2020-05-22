Manisa'da maske takmayan 244 kişiye ceza Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz gezmenin yasaklandığı caddelerde kurallara uymayan 244 kişiye 172 bin 872 lira ceza kesildi.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz gezmenin yasaklandığı caddelerde kurallara uymayan 244 kişiye 172 bin 872 lira ceza kesildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerdeki devriye görevi sırasında 244 kişinin maskesiz dolaştığını tespit etti.

Maskesiz dolaşan kişilere İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince ekipler tarafından toplam 172 bin 872 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA