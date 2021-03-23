Manisa'da market sahibi şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını koşarak yakaladı
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Manisa'da market sahibi şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını koşarak yakaladı

23.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:48
Manisa'da market sahibi şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını koşarak yakaladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, market sahibinin şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını yakalaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, market sahibinin şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını yakalaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İş yeri sahibi Mertcan Kıllı, gazetecilere, rüzgarın esmeye başlamasının ardından dışardaki iki standın hareket etmeye başladığını söyledi.

Bunun üzerine dışarı çıktığını anlatan Kıllı, "Dükkanımın önündeki cips reyonları tekerlekli olduğundan rüzgar önüne alıp taşımaya başladı. Hemen çıktım, lokantanın önünde yakaladım ve tekrar yerine getirdim. İki reyonu sağlama aldım." dedi.

Öte yandan olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle hareket eden standı iş yeri sahibinin koşarak yakalaması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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