Manisa'da makilik yangını (2)

SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Yunusemre ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 15 arazöz, 2 helikopter ve 1 uçakla havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 8 hektar makilik alanda etkili oldu. Etrafı çevrilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan