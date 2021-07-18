Manisa'da makilik yangını (2)
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Manisa'da makilik yangını (2)

Manisa'da makilik yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Yunusemre ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 15 arazöz, 2 helikopter ve 1 uçakla havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 8 hektar makilik alanda etkili oldu. Etrafı çevrilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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