Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Selimiye Mahallesi yakınlarında makilik alandan dumanlar çıktığını görenler durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili oldu.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığının da yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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