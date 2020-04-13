Manisa'da madendeki göçükle ilgili 2 kişi tutuklandı Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında yaşanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında yaşanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Özel bir maden ocağında 3 işçinin hayatını kaybettiği ve 1 işçinin yaralandığı göçüğün ardından Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden firmasında görevli 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.A. ve A.S, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maden ocağında 10 Nisan Cuma günü meydana gelen göçükte 3 işçi ölmüş, 1 işçi yaralanmıştı. Yaralı işçi, Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Kaynak: AA