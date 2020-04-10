Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmalarına ise devam ediliyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir özel maden ocağı işletmesinin galeri bölümü çöktü. Göçük altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ise yaralı kurtarıldı.

Yaralı işçi Soma Devlet Hastanesine sevk edilirken, göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, göçüğün bakım ve onarım çalışması sırasında meydana geldiği, ölen işçinin ise 47 yaşındaki Ersin Özdoğan olduğu öğrenildi.

Acı olayın duyulması üzerine madenci yakınları Soma Devlet Hastanesine gitti.

Kaynak: AA