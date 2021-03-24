Manisa'da lise müdürü, bahçe sulama havuzunda ölü bulundu
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Manisa'da lise müdürü, bahçe sulama havuzunda ölü bulundu

24.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:15
Manisa'da lise müdürü, bahçe sulama havuzunda ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü, yol kenarında köylülerin bahçe sulamada kullandığı yaklaşık 2 metre derinlikteki su dolu havuzda ölü bulundu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü, yol kenarında köylülerin bahçe sulamada kullandığı yaklaşık 2 metre derinlikteki su dolu havuzda ölü bulundu.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Eski İzmir yolu mevkisindeki içi su dolu havuzda birini hareketsiz gören köylüler, polisi aradı.

İhbar üzerine polisle birlikte bölgeye gelen sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü'ye ait olduğu tespit edildi.

59 yaşında 3 çocuk babası Necmi Ünlü'nün cenazesi, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Daha sonra 2 metre derinliği olan havuzdaki suyu boşaltan jandarma ekipleri ise delil arama çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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