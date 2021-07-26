Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi
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Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi

Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'da Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler, Vali Vekili Ahmet Yılmaz tarafından ödüllendirildi.

Manisa'da Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler, Vali Vekili Ahmet Yılmaz tarafından ödüllendirildi.

Valilik Brifing Salonu'nda gerçekleştirilen ve dereceye giren öğrenciler ve aileleri ile okul müdürlerinin de katıldığı törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, "Bu süreçte herkesin emeği var ama asıl maratonu koşturan öğrencilerimiz, onlar gerçekten zor bir süreçten geçtiler, öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Vekili Ahmet Yılmaz da "Burada 6 pırıl pırıl öğrencimiz var, öğrencilerimiz LGS sınavına girdiler, bütün soruları doğru cevaplayarak tam puan aldılar ve Türkiye birincisi oldular. 97 Türkiye birincisi öğrencimiz arasına kendileri de katıldılar. Bütün öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, hepsinin gözlerinden tek tek öpüyorum" dedi.

Kendisinin de yedi yıl önce bu heyecanı yaşadığına değinen ve süreç içerisinde velilerin de çocuklara destek olmak için gayret sarf ettiklerini de söyleyen Vali Vekili Yılmaz "Bu konuda belki en büyük katkı anne ve babaların, sınav sürecinde çocuklarıyla birlikte sınava hazırlandılar, belki de bir anlamda onlarla birlikte sınava girdiler, ben bu anlamda anne ve babalara çok teşekkür ediyorum. Tabi ki bu konuda eğitimcilerimizde çok önemli, anaokulundan başlayarak bütün öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin üzerinde katkısı ve emeği vardır, bütün öğretmenlerimize de takdirlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden hayatlarının içerisinde spor ve sanata da yer vermelerini isteyen ve eğitim hayatında başarılar dileyen Vali Vekili Yılmaz daha sonra tam puan alarak Türkiye birincisi olan; Mert Ege Bambal, Kağan Emre Tufan, Yahya Aslanalp, Onat Sırrı Orbay, Ahsen Dedeler ve Bora Mercan'a ödüllerini verdi.

(İHA)

Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi
Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi
Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi
Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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