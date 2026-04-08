Manisa'da kuzugöbeği tutkusu engel tanımıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşlar bahar ayıyla birlikte kuzu göbeği mantarını dağ, bayır, yağmur, çamur demeden toplamaya başladı.

Anadolu'nun birçok bölgesinde ormanlık arazilerde kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı sezonu Salihli'nin mahallerinde de açıldı. Ormanlık alanlarda, çalı diplerinde doğal olarak yetişen, damaklarda bıraktığı eşsiz tadı ile bilinen kuzugöbeği sezonun açılmasıyla vatandaşlarca dağ, bayır demeden toplanmaya başlandı. Her yeri didik arayıp kuzugöbeği mantarını bulanlar ise altın bulmuş gibi seviniyor.

Genellikle kahverengi tonlarında olan doğal yapısı gereği çevresiyle kolayca kamufle olan kuzu göbeği mantarını bulmak ise tecrübe istiyor. İlk bakışta fark edilmesi zor olan mantarlar, zamanla göz aşinalığı kazanan toplayıcılar tarafından daha kolay tespit edilebiliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
