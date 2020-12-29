Kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerinde yüzük çalındı
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Kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerinde yüzük çalındı

29.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:39

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüzük alma bahanesiyle girdiği kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerindeki içi yüzük dolu tablayı çalarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüzük alma bahanesiyle girdiği kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerindeki içi yüzük dolu tablayı çalarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Turgutlu Kuyumcular Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkanına giren kişi, yüzük bakmak istediğini söyledi.

Kuyumcunun yüzük çeşitlerini gösterdiği sırada bir anlık dalgınlığından yararlanan zanlı, içinde 24 altın yüzük bulunan tablayı çalarak olay yerinden kaçtı.

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalınan yüzüklerin piyasa değerinin 30 bin lira civarında olduğu belirtildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerinde yüzük çalındı
Kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerinde yüzük çalındı
Kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerinde yüzük çalındı
Kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerinde yüzük çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:39:21. #1.15#
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