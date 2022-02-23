Manisa'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'da yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra il merkezi ile Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.