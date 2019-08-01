Manisa'da kurulacak yeni OSB'ye ZEKA desteği

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırladığı Manisa Tarım Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanacak fizibilite projesine Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) destek verecek.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada Uşak'ta düzenlenen ZEKA yönetim kurulu toplantısında yeni OSB'nin gündeme alındığını bildirdi.

Fizibilite desteği programı kapsamında ZEKA'ya sunulan projenin beğenildiğini bildiren Yılmaz, "Değerli yönetim kurulu üyeleri projemizi beğenerek onayladılar. Daha yolun başındayız. Bundan sonraki süreçte Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe desteği ile fizibilite raporu hazırlanacak. Bununla birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projeye ışık tutan, yol gösteren taraf olacağız. Tüm paydaşlarımız ile fizibilite raporu doğrultusunda tarım ürünleri işleme ihtisas OSB'yi kuracak olmanın gururunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA