08.09.2019 13:28

Manisa'da kurtuluş coşkusu

MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuşunun 97'inci yıldönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa 1. Komanda Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, daire müdürleri, askerler ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Başta Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere siyasi partilerin il başkanlıkları, askeri erkan ve çeşitli dernekler Atatürk Anıtı önüne çelenklerini bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın 26 Mayıs 1919'da Yunanlar tarafından işgal edildiğini ve 3 yıl düşman işgali altında kaldığını hatırlatıp, Müftü Ali Efendi'nin öncülüğünde çevre il ve ilçelere de yayılan bir direniş hareketinin başladığını, 8 Eylül 1922'de Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin Manisa'ya varmasıyla, kentin özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Ergün, Yunan askerlerinin kentten kaçarken büyük bir yangın çıkardığını ve neredeyse kentin tamamının yandığını, 5 bin 555 şehit verildiğini belirtip, İşte o günlerden bu günlere geldik. Nereden geldiğimizi unutmadan Türk'ün ve Türk topraklarının üzerinde emelleri bulunan hainleri en iyi şekilde tanıyarak, geleceğimize yön vermemiz gerektiğine yürekten inanıyorum dedi.

Tören Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve Büyük Taarruz Atlı Birlikleri tarafından Manisa Vali Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Türk bayrağı vermeleri ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde kurtuluş gününe özel eski Manisalıları'nın yer aldığı sergi açıldı.

Kaynak: DHA