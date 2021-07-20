MANİSA'DA KURBAN MANZARALARI
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MANİSA'DA KURBAN MANZARALARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlıkları için kesim yerlerine akın etti.

MANİSA'da vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlıkları için kesim yerlerine akın etti. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı kesim yerlerinde uyarılara rağmen bazı kesimler, çocukların gözü önünde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi tarafından belirlenen Alaybey cumartesi pazaryeri, perşembe pazaryeri, Nurlupınar Mahallesi pazaryeri, canlı hayvan borsası, Karaköy Mahallesi kapalı pazaryeri, Horozköy kapalı pazar yeri, Laleli kapalı pazaryeri ve itfaiye dairesi başkanlığı bahçesi yerinde sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını görevli kasaplara kestirirken, bazıları bıçağı eline alıp kurbanlığını kendisi kesti. Manisa ve ilçelerinde genellikle kurban kesim yerlerinin tercih edildiği görülürken, uyarılara rağmen bazı kesimler, çocukların gözü önünde yapıldı.

Kurban kesim yerlerinde özellikle kadın kasaplar dikkat çekti. Eşlerine yardım için bıçağı ellerine alan kadınlar, et keserken; gösterdikleri marifetlerle erkeklere taş çıkardı. Küçükbaş kurbanlık kesen kadınlardan Ayşen Gülcan, kurban kesimini babasından öğrendiğini ve her yıl eşine yardım olmak amacıyla kestiğini söyledi.

Kurban kesimiyle birlikte Manisa Şehir Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversite hastanesi olmak üzere il genelindeki hastaneler acemi kasaplarla doldu. Yaralılardan bazıları hastaneye kendi imkanlarıyla giderken, bazıları da ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Acemi kasaplardan Cahit Özen, küçükbaş kurbanlığını kestiği sırada parmağını kesti. Parmağına 5 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen Özen, "Kurban keserken dikkatsizliğim sonucu parmağımı kestim. Pek bir sıkıntım yok. 5 dikiş atıldı. 10 yıldır kesiyordum, ilk defa başıma böyle büyük bir olay geldi" diye konuştu.

MANİSA'DA KURBAN MANZARALARI
MANİSA'DA KURBAN MANZARALARI
MANİSA'DA KURBAN MANZARALARI
MANİSA'DA KURBAN MANZARALARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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