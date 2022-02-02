Manisa'da Kur'an kursundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar - Haberler
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Manisa'da Kur'an kursundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da Kur'an kursundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir Kur'an kursundan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir Kur'an kursundan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursunda şüpheli kişilerin olduğu ihbarı üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheli H.A.(22), R.G.(26) ve T.Y.'yı (25) kullandıkları kamyonet ve malzemelerle suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, kamu kurumu ve kuruluşundan hırsızlık suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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