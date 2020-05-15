Manisa'da kumar oynayan 10 kişiye 42 bin lira ceza Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye, 42 bin 525 lira ceza kesildi.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye, 42 bin 525 lira ceza kesildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait büroda kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adrese giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye 42 bin 525 lira ceza kesti. Yer temin ettiği öne sürülen Ö.Z. hakkında da adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA