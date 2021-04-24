Manisa'da kumar oynarken yakalanan 27 kişiye para cezası verildi
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Manisa'da kumar oynarken yakalanan 27 kişiye para cezası verildi

Manisa'da kumar oynarken yakalanan 27 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kumar oynarken yakalanan 27 kişiye, para cezası kesildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kumar oynarken yakalanan 27 kişiye, para cezası kesildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irlamaz Mahallesi'ndeki bir restoranda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Restorana düzenlenen operasyonda 27 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Ekipler, 27 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamak suçlarından para cezası kesti.

İşletme sorumlusu H.F, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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