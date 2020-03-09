Manisa'da kumar makineleri ele geçirildi
Manisa'da müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makineleri ele geçirildi.
09.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:08
Manisa'da müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makineleri ele geçirildi.
Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Arama soncu, 7 müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.
Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA