Manisa'da kumar makineleri ele geçirildi Manisa'da müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makineleri ele geçirildi.

Manisa'da müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makineleri ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Arama soncu, 7 müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA