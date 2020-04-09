Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye ceza kesildi Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 61 kişiye ceza kesildi, 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 61 kişiye ceza kesildi, 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Manisa Valiliği, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin dün yapılan denetimlerin sonuçlarını basınla paylaştı.

Buna göre 8 Nisan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden dokuzu 20 yaşın altında 11 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. 14 kişiye de 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Yüksek ateşi olduğu halde sağlık ekiplerinden kaçan 2 kişiye, sosyal mesafeyi korumayan, piknik yapan ve toplu taşıma aracındaki oturma düzenine uymayan 19 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan, 14 günlük karantina süresine uymayan 10 kişi hakkında da İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları'na muhalefetten adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca Turgutlu'da yapılan denetimlerde kumar oynamaya yer temin eden 1 kişi ile kumar oynarken yakalanan 4 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kararları'na uymamak ve Kabahatler Kanunu'nun 32. ve 34. maddeleri gereğince idari ceza verildi.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kararlarına uymayan 6 kişi hakkında da Türk Ceza Kanunu (TCK) 195. maddeden soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA