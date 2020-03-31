Manisa'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirlere aykırı yolcu taşıyan 3 ticari araç ile yasaklara uymayan 46 kişi ve 50 iş yeri hakkında yasal işlem uygulandı.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirlere aykırı yolcu taşıyan 3 ticari araç ile yasaklara uymayan 46 kişi ve 50 iş yeri hakkında yasal işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, virüsün kentte yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görev sahalarında 24 saat görev yapmaya devam ediyor.

Kolluk kuvvetleri, yasağa rağmen sokağa çıkan 2 bin 389 kişiyi uyarırken, ikazlara uymayan 46 kişi ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarına uymadığı tespit edilen 50 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Alınan tedbirlere aykırı yolcu taşıyan 3 ticari araca cezai işlemin uygulandığı il genelinde yurt dışından gelip karantina kurallarına uymayan 38 kişi ile sosyal medya hesaplarından alınan tedbirlere aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen 7 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Kolluk kuvvetlerinden 2 bin 467 Manisalı yardım

Bu arada kentte sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlardan ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında da görev yapan jandarma ve emniyet personeli, 2 bin 467 Manisalı'nın yardım talebini karşıladı.

Öte yandan Valilikçe oluşturulan Seyahat İzin Kurulu, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başladı. "Şehirlerarası Seyahat Tedbirleri" kapsamında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu, kriterleri uygun olan 26 vatandaşa "Seyahat İzin Belgesi" düzenledi.

E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda da 230 kişinin seyahat talebinin değerlendirildiği öğrenildi. Seyahatine onay verilen vatandaşlar, terminalde görevli sağlık ekiplerinden "Seyahat İzin Belgesi"ni aldıktan sonra sağlık kontrolünden geçiriliyor ve otobüslere bindiriliyor.

Muhtelif kentlerde gelen vatandaşlar da sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderiliyor.

Kentin giriş noktalarında yaptığı uygulamalarla, şehrimize gelen vatandaşlarımızın sağlık kontrolünü yapan jandarma, emniyet ve sağlık personeli, sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçüp, 14 günlük karantina süresine ilişkin bilgilendirme yapıyor.

Kaynak: AA