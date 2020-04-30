Manisa'da Kovid-19'dan kurtulan 16 hasta alkışlarla uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da Kovid-19'dan kurtulan 16 hasta alkışlarla uğurlandı

Manisa'da Kovid-19'dan kurtulan 16 hasta alkışlarla uğurlandı
30.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:22

Manisa'nın Soma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören aralarında 14 aylık bebek ve çocukların da olduğu 16 hasta taburcu edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören aralarında 14 aylık bebek ve çocukların da olduğu 16 hasta taburcu edildi.

Soma Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanısı konulan hastaların tedavi işlemlerine devam ediliyor.

Çeşitli tarihlerde hastaneye başvuran ve tedavi sürecinin ardından iyileşen 16 hasta bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında evlerine uğurlandı.

Taburcu edilen hastalar arasında 14 aylık bir bebek ile 8 ve 10 yaşlarında iki çocuk da bulunuyor.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede Kovid-19 tanısı konulan hastaların yaklaşık üçte ikisini evlerine gönderdiklerini söyledi.

Solunum cihazına bağlı hastalarının bulunmadığını dile getiren Çağlayan, "Bugün taburcu ettiğimiz 16 hastayla birlikte tedavilerini tamamladığımız kişi sayısı 73 oldu. Diğer hastalarımızın tedavileri sürüyor. Tedbirleri hafifletmeden kurallara uymak zorundayız." diye konuştu.

Eşi Teslime Yıldırım ve 14 aylık oğlu Muhammed ile hastanede Kovid-19 tedavisi gören Musa Yıldırım ise kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Plazma bağışı yapmayı düşündüğünü ifade eden Musa Yıldırım, "Normalde 3 ayda bir kan bağışı yapıyorum. İnşallah sürecin sonunda plazma bağışı yapacağım." dedi.

Hastalardan Zehra Karakuş ise çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ahmet Güngör de 2 çocuğu ile tedavi gördüğünü, şifa buldukları için sevinçli olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haber
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haber
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Naci Bostancı Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Manisa'da Kovid-19'dan kurtulan 16 hasta alkışlarla uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:28:23. #1.14#
title