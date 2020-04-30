Manisa'da Kovid-19'dan kurtulan 16 hasta alkışlarla uğurlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören aralarında 14 aylık bebek ve çocukların da olduğu 16 hasta taburcu edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören aralarında 14 aylık bebek ve çocukların da olduğu 16 hasta taburcu edildi.

Soma Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanısı konulan hastaların tedavi işlemlerine devam ediliyor.

Çeşitli tarihlerde hastaneye başvuran ve tedavi sürecinin ardından iyileşen 16 hasta bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında evlerine uğurlandı.

Taburcu edilen hastalar arasında 14 aylık bir bebek ile 8 ve 10 yaşlarında iki çocuk da bulunuyor.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede Kovid-19 tanısı konulan hastaların yaklaşık üçte ikisini evlerine gönderdiklerini söyledi.

Solunum cihazına bağlı hastalarının bulunmadığını dile getiren Çağlayan, "Bugün taburcu ettiğimiz 16 hastayla birlikte tedavilerini tamamladığımız kişi sayısı 73 oldu. Diğer hastalarımızın tedavileri sürüyor. Tedbirleri hafifletmeden kurallara uymak zorundayız." diye konuştu.

Eşi Teslime Yıldırım ve 14 aylık oğlu Muhammed ile hastanede Kovid-19 tedavisi gören Musa Yıldırım ise kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Plazma bağışı yapmayı düşündüğünü ifade eden Musa Yıldırım, "Normalde 3 ayda bir kan bağışı yapıyorum. İnşallah sürecin sonunda plazma bağışı yapacağım." dedi.

Hastalardan Zehra Karakuş ise çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ahmet Güngör de 2 çocuğu ile tedavi gördüğünü, şifa buldukları için sevinçli olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA