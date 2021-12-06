Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan yolcu otobüsünde bir düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan yolcu otobüsünde bir düzensiz göçmen yakalandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan yolcu otobüsünde bir düzensiz göçmen yakalandı

Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan yolcu otobüsünde bir düzensiz göçmen gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan yolcu otobüsünde bir düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Yunusemre ilçesi yakınlarında görev alan polisin uygulama noktasından kaçtı.

Kovalamamaca sonucu Manisa-Akhisar kara yolunda durdurulan otobüste yapılan kontrolde, biletsiz ve kimliksiz Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmen emniyete götürülürken, otobüsün şoförüne biletsiz ve kimliksiz yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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