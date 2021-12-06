Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan yolcu otobüsünde bir düzensiz göçmen yakalandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan yolcu otobüsünde bir düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Yunusemre ilçesi yakınlarında görev alan polisin uygulama noktasından kaçtı.

Kovalamamaca sonucu Manisa-Akhisar kara yolunda durdurulan otobüste yapılan kontrolde, biletsiz ve kimliksiz Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmen emniyete götürülürken, otobüsün şoförüne biletsiz ve kimliksiz yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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