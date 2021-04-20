Kovalamaca sonrası ağaca çarparak duran otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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Kovalamaca sonrası ağaca çarparak duran otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve ağaca çarparak duran otomobilden 100 gram bonzai çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve ağaca çarparak duran otomobilden 100 gram bonzai çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

Menemen'den Manisa'ya gelen 45 AFR 397 plakalı otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak tali yoldan kaçmaya başladı.

Karaali Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak durdu.

Kazada hafif şekilde yaralanan M.S, S.T. ve H.T. ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeğiyle otomobil ve çevresinde yaptığı arama sonucu 100 gram bonzai ele geçirdi.

Yaralılar tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Kovalamaca sonrası ağaca çarparak duran otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kovalamaca sonrası ağaca çarparak duran otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kovalamaca sonrası ağaca çarparak duran otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kovalamaca sonrası ağaca çarparak duran otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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