Manisa'da kovalamaca sırasında iki motosikletin çarpıştığı kazada biri polis 3 kişi yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kovalamaca sırasında iki motosikletin çarpıştığı kazada biri polis 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kovalamaca sırasında iki motosikletin çarpıştığı kazada biri polis 3 kişi yaralandı. İzmir Caddesi'nde 45 HC 6149 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Muammer A, motosikletli polis ekibinin "Dur" ihtarına uymadı. Moris Şinasi Kavşağı yönüne kaçmaya başlayan sürücü, İl Sağlık Müdürlüğü önüne geldiği sırada kendisini takip eden Ö.K. idaresindeki 45 A 5551 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Muammer A. ve aynı motosikletteki Yusuf İnandı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis Ö.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Kaynak: AA