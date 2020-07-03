Manisa'da korsan taşımacılığa geçit yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da korsan taşımacılığa geçit yok

Belgesiz ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kontrollerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Salihli'de denetimde bulundu.

Manisa'da korsan taşımacılığa geçit yok
03.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:24

Belgesiz ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kontrollerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Salihli'de denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde, yetki belgesiz, korsan taşımacılık yapılan araçlar trafikten men edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde belgesiz çalışarak korsan taşımacılığa yeltenenlere fırsat vermiyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Salihli'de servis taşımacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Vatandaşlarımızın güvenli bir yolculuk yapması amacıyla, il genelinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda yapılan denetimlerde, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yetki belgesiz, korsan taşımacılık yapılan araçlar trafikten men edildi" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü Haber
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek patlamasından ilk görüntüler geldi
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek patlamasından ilk görüntüler geldi
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Mete Kalkavan Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Şiddet
Şu an buradasınız: Manisa'da korsan taşımacılığa geçit yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:58:51. #1.15#
title