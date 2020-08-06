Manisa'da koronovirüs denetimleri
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Manisa'da koronovirüs denetimleri

Manisa'da koronovirüs denetimleriMANİSA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyelerinin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

06.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:35

Manisa'da koronovirüs denetimleri

MANİSA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyelerinin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Yunusemre İlçesi 8 Eylül Caddesi üzerinde işyerlerini denetleyen Vali Karadeniz, vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu. Denetimde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta ekipleri vatandaşlara maske, uyarıcı broşür ve afiş dağıttı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde gerçekleştirilen denetimin amacının birilerinin canını yakmak değil, virüsün canını yakmak ve bunu bitirmektir olduğunu söyledi.

Vali Karadeniz, tüm vatandaşlardan ve kuruluşlardan hijyen kurullara uyulması uyarısında bulunurken, "Tüm vatandaşlarımızın, işyerlerinin, tüm kamu kurum ve kuruluşların bu kurullara uymalarını kendilerinden bekliyoruz" dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada vaka sayılarının artışı konusunda da açıklama yapan Vali Karadeniz, bunun tek bir noktaya ait bir artış olmadığını söyledi. Yanlış algılara sebebiyet verilmemesi gerektiğini vurgulayan Vali aradeniz, şunları söyledi:

"Manisa Organize Sanayi Bölgemizde bulunan tüm kuruluşlarda tarama çalışmaları devam ediyor. Fakat bundan sonraki süreçte sanayi kuruluşlarında sadece çalışma ortamı olarak değil, aynı zamanda mola saatlerinde, mesai öncesinde ve sonrasında, servisle gidiş gelişlerinde de özenli olmaları gerektiği konusunda bilincin işçilerimize verilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Şu ana kadar benim gözlemim, bu konuda en üst düzeyde tedbir almış kuruluşlarda dahi vakalar olabiliyor. Bu da alınan tedbirlere rağmen çalışma ortamı dışında demek ki bir şeyler yanlış gidiyor olabilir. Bunun için en ufak bir boşluk bırakmadan bu mücadeleyi sürdürmek durumundayız."

Manisa'da koronovirüs denetimleri

Kaynak: DHA

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