Manisa'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.



Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında belediye ekiplerinin kent genelinde okullar, camiler, park ve bahçeler, sosyal alanlar ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptığı ifade edildi.

Çalışmaların 17 ilçedeki tüm kamusal alanlarla devam ettiği de belirtildi.

Kaynak: AA