Manisa'da koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü Manisa'da tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 5 vakaya rastlanan koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıyla görüşüldü.

Manisa'da tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 5 vakaya rastlanan koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıyla görüşüldü.



Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi (salgın) olarak nitelediği hastalık ile ilgili Türkiye'nin en başından itibaren aldığı tedbirlerle süreci başarılı bir şekilde yönettiğini belirten Vali Deniz, "Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ve halkı paniğe sevk edecek paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımlarla ilgili siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Resmi kurumlar sürece ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapıyor, vatandaşlarımız bunun dışında ki sosyal medya paylaşımlarına itibar etmesin" dedi.



"Paniğe kapılmayacağız ancak tedbirli olacağız"



Manisa'da bugüne kadar yüksek ateş sebebiyle hastanelere müracaat eden 37 kişiye tedbir amaçlı yapılan testler sonucu 37 vakanın tamamının sonuçlarının negatif çıktığını belirten Vali Deniz, "Okul ve hastaneler başta olmak üzere tüm kurumlarımızda gerekli tedbirler alındı. Belediyelerimiz, il genelinde özellikle halka açık alanlarda düzenli aralıklarla gerekli dezenfekte işlemlerini yapmaya devam edecekler. Vatandaşlarımızın da bu süreçte daha hassas davranmasını, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kişisel hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu süreçte paniğe kapılmayacağız ancak tedbirli olacağız" diye konuştu.



"Haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı denetimler yapılıyor"



Dünya genelinde yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı yapan şahıs ve firmalarla ilgili şikayetlerde artış olduğunu da ifade eden Vali Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreci fırsat bilerek haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı da ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Haksız fiyat artışı sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız; ALO 175- Tüketici Hattı, VİMER 189- Vergi İletişim Merkezi ve HFA (Haksız Fiyat Artışı) Akıllı Telefon Uygulaması üzerinden şikayetlerini anlık olarak iletebilir"



Valilik Brifing Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ve Mesut Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve daire amirleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA