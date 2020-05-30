Manisa'da koronavirüs denetimleri Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis, jandarma ve zabıta ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde berberler, toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve pazar yerleri denetlendi.

Denetimler sırasında tedbir kararlarını ihlal ettiği tespit edilen 156 kişi ve işletmeye toplam 111 bin 784 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA