Manisa'da koronavirüs denetimleri Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetimler yapıldı.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetimler yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün, ildeki 875 berber, 530 toplu ulaşım aracı, 255 ticari taksi, 98 AVM ile 41 pazar yeri denetlendi.

Tedbir kararlarını ihlal ettiği tespit edilen 20 kişi ve işletmeye toplam 14 bin 776 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA