Manisa'da koronavirüs denetimleri
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Manisa'da koronavirüs denetimleri

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla denetimler yapan ekipler 125 kişi hakkında işlem gerçekleştirdi.

18.04.2020 04:04 | Son Güncelleme: 18.04.2020 04:04
Manisa'da koronavirüs denetimleri

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla denetimler yapan ekipler 125 kişi hakkında işlem gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 il arasında yer alan Manisa'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimlerde bulundu.

Ekipler, toplu taşıma araçlarını durdurarak sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.

Vatandaşlara broşür ve maske dağıtan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayanlara para cezası uyguladı.

Polis ekipleri kent merkezi ve ilçelerde market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan alanlarda da denetimler yaptı.

Çalışmalarda 7 bin araç ve 8 bin 200 iş yeri kontrol edildi.

17 araç ve 5 iş yerine koronavirüs önlemlerine uymamaktan işlem yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı 25 kişi ile sosyal mesafe kurallarına uyamayan 100 kişiye idari işlem yaptı.

Kaynak: AA

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