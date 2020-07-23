Manisa'da korona virüse karşı fırça ile kurban pazarlığı Manisa'da korona virüse karşı fırça ile kurban pazarlığı Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle fırça sapını tutarak kurbanlık pazarlığına tutuştu.

Manisa'da korona virüse karşı fırça ile kurban pazarlığı

MANİSA - Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle fırça sapını tutarak kurbanlık pazarlığına tutuştu. Fırça sapıyla yapılan kurban pazarlığı renkli görüntülere sahne oldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala küçük ve büyükbaş kurbanlıklar hayvan pazarlarındaki yerini aldı. Hayvan üreticileri yetiştirdikleri kurbanlıkları Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası'na getirip müşteri beklemeye başladı. Korona virüs salgını nedeniyle maskeli ve sosyal mesafeli pazarlık yöntemlerine ise bir yenisi daha eklendi. Manisa'da hararetli kurban pazarlıkları yapan satıcı ve alıcıların fırçayı tutarak pazarlık yapmaları renkli görüntüler oluşturdu. Kurbanlık satıcılarından bazıları Covid-19 salgınının fiyatları etkilediğini ve vatandaşların tedirgin olmasından dolayı kurbanlığa ilgi göstermediğini söyledi.

Muş ilinden Canlı Hayvan Borsası'na kurbanlık getiren Dilaver Aras, "21 tane getirdim. Soran çok alan yok. Bize maliyeti yüksek ama fiyatları uygun. Gelip soruyorlar. Haftaya alacaklarını söylüyorlar. Biz de bekliyoruz. 10 bin liradan başlıyor, 17 bin liraya kadar fiyatlarım değişiyor. Covid-19 salgını satışları bayağı düşürdü. Eskiye göre herkes alamıyor" diye konuştu.

Pazardaki fiyatların uygun olduğunu belirten Nazım Koç ise, "Fiyatlar şu an ne uygun ne de yüksek ama hayat şartlarına göre hayvanlar yine uygun. Besicilerin çektiği emeğe göre normal buluyorum. 13-14 bin lira araları kurbanlık arıyorum. Bulamadık ama illaki bulacağız" dedi.

Kaynak: İHA